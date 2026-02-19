Ultima perturbazione prima della svolta | in arrivo neve e poi torna l’alta pressione

Una perturbazione ha portato neve e pioggia intensa, segnando la fine di un lungo periodo di maltempo. La causa principale è stata un fronte atmosferico freddo proveniente dal Nord Europa, che ha attraversato l’Italia portando precipitazioni abbondanti e temperature in calo. Questa ondata di maltempo ha causato disagi su molte strade e ritardi nei trasporti. Ora, l’alta pressione si sta consolidando, portando condizioni più stabili su gran parte del Paese e lasciando alle spalle i fenomeni più intensi. La situazione meteorologica cambierà nei prossimi giorni.

Si chiude una lunga fase di maltempo. Siamo alle battute finali di un prolungato periodo di instabilità che ha caratterizzato le ultime settimane. Tra giovedì e venerdì transiterà infatti l'ultima perturbazione prima di un deciso cambio di scenario, destinato a riportare condizioni più stabili e durature su gran parte d'Italia. Secondo il meteorologo Federico Brescia de iLMeteo.it, la tregua dalle piogge è ormai vicina, ma prima sarà necessario fare i conti con un ultimo fronte perturbato, quello che segnerà simbolicamente la chiusura di questa fase turbolenta. Giovedì 19 febbraio: piogge diffuse e temporali. ORE 05:45 di giovedì 19 febbraio 2026 - L'ultima perturbazione di questo lungo periodo instabile sta transitando proprio in queste ore sul nostro Piemonte con precipitazioni moderate diffuse e localmente anche con rovesci intensi, specie sui settori centro-o