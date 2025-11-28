Neve ad alta quota e nuova perturbazione in arrivo | le previsioni meteo di Giulio Betti

Previsioni neve: tra oggi e domani tempo più stabile, poi da domenica nuova fase perturbata con rialzo termico. Neve solo su Alpi e Appennini alle quote più alte, spiega l’esperto Giulio Betti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

NEVE IN ALTA QUOTA, LE IMMAGINI DA CAPRACOTTA - facebook.com Vai su Facebook

È arrivata la neve in alta valle Po: ecco la situazione nel concentrico di Crissolo, ripresa poco fa dalla webcam di Comune di Crissolo: la telecamera è raggiungibile all'indirizzo comune.crissolo.cn.it/vivere-il-comu…. Vai su X

Neve ad alta quota e nuova perturbazione in arrivo: le previsioni meteo di Giulio Betti - Previsioni neve: tra oggi e domani tempo più stabile, poi da domenica nuova fase perturbata con rialzo termico ... Secondo fanpage.it

Previsto il ritorno nella neve in alta collina e cadrà abbondante: scatta l'allerta meteo - La Protezione civile ha diramato per mercoledì un'allerta meteo gialla per neve sull'entroterra, frane e piene dei fiumi ... Si legge su forlitoday.it

Nuova allerta meteo, neve in Appennino e rischio di mareggiata sulla costa romagnola: allerta 'gialla' - La Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo gialla per frane, piene dei fiumi, vento e stato del mare ... Lo riporta cesenatoday.it