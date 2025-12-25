Guerra Ucraina-Russia Papa chiede tregua a Natale Zelensky | Piano Usa non prevede che Kiev rinunci a Nato
Le notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina di mercoledì 24 dicembre. Nella notte un'auto è esplosa a Mosca nella stessa strada in cui il generale Sarvarov è stato fatto saltare in aria qualche giorno fa. Ci sono vittime. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il Papa: "A Natale una tregua di 24 ore in Ucraina e in tutto il mondo" - Nuovo decreto di Putin per confiscare le case degli ucraini nelle zone contese; Il Papa: «Scandaloso fare la guerra per raggiungere la pace»; Ucraina: S.B. Shevchuk su trattative di pace e Papa Leone XIV, "guerra si sta svolgendo nel cuore dell'Europa. Ricerca pace non sia discussa esclusivamente tra Russia e Usa"
Zelensky: "Ognuno in cuor suo vuole che Putin muoia. Ma a Dio chiediamo solo la pace" - Il presidente ucraino: «Referendum per istituire una zona economica libera nel Donetsk». lastampa.it
Ucraina, Papa Leone chiede 24 ore di pace. Zelensky: "Putin attacca prima di Natale" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: 'Massiccio attacco con 30 missili e 650 droni'. tg24.sky.it
Ucraina, Natale a Kyiv: famiglie che hanno accolto bambini sfollati dalla guerra si riuniscono per una cena per offrire calore e senso di famiglia durante le feste. x.com
UCRAINA | Il nuovo piano Usa-Ucraina in 20 punti per porre fine alla guerra #ANSA - facebook.com facebook
