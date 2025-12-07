Napoli Juve due anni dopo un evento storico Spalletti torna al Maradona | ecco cos’è successo Lo scherzo del destino
Napoli Juve, Spalletti torna al Maradona due anni dopo la cittadinanza ricevuta. Lo scherzo del destino nella stessa data. Il calcio si conferma un «mistero buffo», capace di disegnare traiettorie umane e professionali imprevedibili. Il destino ha voluto che il ritorno di Luciano Spalletti a Napoli, sulla panchina della rivale storica Juventus, avvenisse proprio oggi, 7 dicembre. Un editoriale di Xavier Jacobelli su Tuttosport ricorda una data simbolica: esattamente due anni fa, il tecnico di Certaldo riceveva la cittadinanza onoraria partenopea dopo la cavalcata trionfale del terzo scudetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
