Sostenibilità le azioni di Sanpellegrino per la tutela della biodiversità

Today.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo Sanpellegrino rinnova il proprio impegno per la biodiversità presentando i risultati delle iniziative sviluppate negli anni nella Tenuta di Acqua Panna e il progetto di riqualificazione delle aree umide realizzato nell’Oasi di Gabbianello per rispondere a un’esigenza concreta della. 🔗 Leggi su Today.it

sostenibilit224 le azioni di sanpellegrino per la tutela della biodiversit224

© Today.it - Sostenibilità, le azioni di Sanpellegrino per la tutela della biodiversità

News recenti che potrebbero piacerti

sostenibilit224 azioni sanpellegrino tutelaSostenibilità, le azioni di Sanpellegrino per la tutela della biodiversità - (Adnkronos) – Il Gruppo Sanpellegrino rinnova il proprio impegno per la biodiversità presentando i risultati delle iniziative sviluppate negli anni nella Tenuta di Acqua Panna e il progetto di riquali ... Secondo msn.com

Menchetti: “Azioni a tutela del patrimonio arboreo” - Arezzo, 13 marzo 2025 – “Ho depositato presso l’ufficio di presidenza del Consiglio Comunale una proposta di atto di indirizzo riguardante la tutela e la gestione del patrimonio arboreo cittadino, ... Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Sostenibilit224 Azioni Sanpellegrino Tutela