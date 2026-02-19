Turismo ecodigital Vito Grassi | Così trasformiamo la Campania in un laboratorio all’avanguardia nel Mediterraneo

Vito Grassi ha spiegato che il turismo “ecodigital” sta rivoluzionando la Campania. Grazie all’uso di dati e tecnologia, la regione può promuovere un turismo sostenibile e sviluppare un’agricoltura intelligente. Questi strumenti permettono di valorizzare il territorio senza danneggiare l’ambiente. La Campania si avvicina così a diventare un esempio nel Mediterraneo di come si può combinare innovazione e rispetto per le risorse naturali. La strategia punta a creare un modello che unisca crescita e tutela delle risorse locali.

“Un turismo sostenibile, supportato da dati e tecnologia, e un’agricoltura intelligente possono creare in Campania un circolo virtuoso capace di generare ricchezza senza distruggere le risorse esistenti, trasformando la regione in un laboratorio all’avanguardia nel Mediterraneo”. Ad affermarlo è Vito Grassi, Ceo di Graded e presidente di ALuiss partecipando ieri al dibattito su “Turismo, territorio e innovazione ecodigital” presso la Fabbrica Italiana dell’Innovazione a Napoli. “Dobbiamo continuare a investire nella ricerca che è il motore dell’innovazione a lungo termine – aggiunge Grassi -.🔗 Leggi su Ildenaro.it

