Un tuffo nei ricordi storie degli ex studenti dell’Ateneo fiorentino e omaggio ai laureati del 1975

Firenze, 1 dicembre 2025 – Una serata all’insegna dei ricordi, con protagonisti gli ex studenti che raccontano i loro anni trascorsi all’ Università di Firenze. Giovedì 4 dicembre (via Santa Maria 15 – ore 19) va in scena al teatro Goldoni “Generazioni Unifi”, l’evento annuale della Comunità AlumnUnifi dedicato alle storie di chi ha studiato nell’Ateneo fiorentino. Nata nel 2024 nell’ambito delle iniziative del Centenario, AlumnUnifi è una comunità che riunisce in un’unica rete coloro che, pur seguendo percorsi formativi e mete professionali diverse, hanno condiviso gli anni della formazione e della crescita intellettuale nelle aule dell’Ateneo fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

