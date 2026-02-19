Traffico Roma del 19-02-2026 ore 11 | 30

Il traffico intenso a Roma il 19 febbraio 2026 alle 11:30 deriva da un aumento dei veicoli in diverse zone della città. Strade come via della Magliana, viale Newton e viale dei Colli Portuensi registrano rallentamenti significativi. Anche via Portuense, tra via Ramazzini e via del Trullo, mostra code evidenti. La circolazione è rallentata lungo via della Pineta Sacchetti, via di Torrevecchia e sulla circonvallazione Clodia. La situazione più critica si registra sul Raccordo Anulare tra via del Mare e via della Magliana, con traffico molto congestionato.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento abbiamo forte traffico in via della Magliana viale Newton e Viale dei Colli Portuensi via Portuense tra via Ramazzini e via del Trullo in via del Ponte Pisano in via Bravetta in via Leone XIII via Aurelia su Viale Vaticano Invia Emo in via Cipro forte traffico anche in via Boccea via della Pineta Sacchetti via di Torrevecchia sulla circonvallazione Clodia e viale Mazzini sulla circonvallazione Salaria sulla circonvallazione Tiburtina in via Casilina sulla Pontina in prossimità del gra è sul Raccordo Anulare tra la via del Mare via della Magliana