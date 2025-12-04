Filo d’Arianna chieste 5 condanne per oltre 30 anni e un’assoluzione

MONTERONI DI LECCECARMIANO - Sta per volgere al termine il processo ordinario scaturito dall’inchiesta “Filo di Arianna” sulla ricostituzione del clan della Scu Politi a carico degli unici sei imputati che non avevano avanzato richieste di riti alternativi. Per tutti gli altri è invece già noto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

filo d8217arianna chieste 5Processo “Filo d’Arianna” su mafia, droga ed estorsioni. La Procura chiede cinque condanne ed un’assoluzione - Il pm ha chiesto anche l’assoluzione per Manuele Sperti dall’accusa di tentata estorsione ai danni dell’ex sindaco di Carmiano ... Segnala leccenews24.it

