Filo d’Arianna chieste 5 condanne per oltre 30 anni e un’assoluzione
MONTERONI DI LECCECARMIANO - Sta per volgere al termine il processo ordinario scaturito dall’inchiesta “Filo di Arianna” sulla ricostituzione del clan della Scu Politi a carico degli unici sei imputati che non avevano avanzato richieste di riti alternativi. Per tutti gli altri è invece già noto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Processo “Filo d’Arianna” su mafia, droga ed estorsioni. La Procura chiede cinque condanne ed un’assoluzione - Il pm ha chiesto anche l’assoluzione per Manuele Sperti dall’accusa di tentata estorsione ai danni dell’ex sindaco di Carmiano ... Segnala leccenews24.it