Sean Combs | la resa dei conti agita gli avvocati dell’ex produttore in carcere | Ci sono filmati non approvati e rubati Va ritirato da Netflix o partono le diffide

C’è molta agitazione attorno a “ Sean Combs: la resa dei conti” il docu-film prodotto da 50 Cent e disponibile su Netflix, che accende i riflettori ancora una volta sulle vicende giudiziarie e personali legate all’ex magnate dell’hip hop, Puff Daddy, attualmente in carcere. Prima che il prodotto arrivasse su Netflix. Alla vigilia dell’uscita sulla piattaforma, che era stata fissata al 2 dicembre, gli avvocati di Puff Daddy si sono scatenati, su mandato del loro cliente, sia contro 50 Cent, suo acerrimo nemico, che contro Netflix. In una dichiarazione rilasciata alla CNN, l’ufficio stampa dell’ex produttore ha anche accusato Netflix di aver utilizzato “filmati rubati mai autorizzati alla pubblicazione” in quello che hanno definito un “vergognoso articolo diffamatorio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sean Combs: la resa dei conti” agita gli avvocati dell’ex produttore in carcere: “Ci sono filmati non approvati e rubati. Va ritirato da Netflix o partono le diffide”

