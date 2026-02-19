Torino il Ramadan cambia le gerarchie dei granata? Baroni al lavoro per gestire la situazione con un precedente

A Torino, il Ramadan ha influenzato la rosa della squadra, portando il tecnico Baroni a rivedere le gerarchie. Durante il mese sacro, cinque calciatori devono rispettare il digiuno dall’alba al tramonto, tra cui Zakaria Aboukhlal e Emirhan Ilkhan. Questa situazione ha portato il tecnico a pianificare allenamenti e rotazioni con attenzione, considerando le esigenze spirituali dei giocatori. La gestione delle risorse umane diventa più complessa in un momento in cui ogni dettaglio conta, anche in vista delle prossime partite.

