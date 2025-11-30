Lecce Torino i convocati di Baroni | ecco la lista completa dei granata

Lecce Torino, ecco i convocati del tecnico Marco Baroni: ‘la lista completa dei granata per la tredicesima giornata Allo stadio Via del Mare va in scena una partita dal sapore intenso e ricca di significati. Il Lecce, spinto dal calore del pubblico di casa, cerca punti preziosi per consolidare la propria posizione in classifica e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lecce Torino, i convocati di Baroni: ecco la lista completa dei granata

Altre letture consigliate

Lecce-Torino, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA Vai su X

: - Quest’oggi all’ora di pranzo il Torino di mister Baroni affronterà il Lecce in una gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. L’obiettivo dei granata sarà quello di tornare a sorridere dopo l’umiliante sconfitta di lunedì sc - facebook.com Vai su Facebook

Lecce-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I granata scendono in campo al Via del Mare per l'appuntamento valido per la 13ª giornata di campionato ... Si legge su tuttosport.com

Il Lecce chiede strada al Torino dell'ex Baroni. I giallorossi inseguono il primo successo casalingo in campionato - torna Marco Baroni, l’uomo dei record in giallorosso. quotidianodipuglia.it scrive

Lecce-Torino, sono 26 i convocati di Di Francesco - Il tecnico dei giallorossi, Eusebio Di Francesco, ha convocato 26 calciatori per la gara in programma alle 12:30 di oggi tra Lecce e Torino. Come scrive pianetalecce.it