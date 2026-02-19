Torino 18 misure cautelari per disordini durante manifestazioni | indagini della Digos coordinate dalla Procura

A Torino, 18 persone sono state raggiunte da misure cautelari dopo aver partecipato a proteste violente. La causa risiede negli scontri scoppiati durante le manifestazioni di qualche settimana fa, quando alcuni manifestanti hanno attaccato le forze dell’ordine e danneggiato proprietà pubbliche e private. La Polizia di Stato, con l’aiuto della Digos, ha identificato i responsabili attraverso immagini e testimonianze. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Torino, che ha deciso di intervenire con misure restrittive. Gli arresti sono stati eseguiti questa mattina.

La Polizia di Stato della Questura di Torino, al termine di articolate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Torino, ha eseguito nella mattinata odierna 18 misure cautelari emesse dal G.I.P. del Tribunale del capoluogo piemontese nei confronti di militanti antagonisti (11 uomini e 7 donne). I provvedimenti comprendono 5 arresti domiciliari, 12 obblighi di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria e un divieto di dimora nel comune di Torino. Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, i reati di danneggiamento, violenza privata aggravata, resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale.