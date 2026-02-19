Tony Pitony fa il bis aggiunta un' altra data in Castello

Tony Pitony torna a Udine dopo il grande successo del suo concerto in città, che ha registrato il tutto esaurito in appena un mese. Per soddisfare le richieste dei fan, gli organizzatori hanno deciso di aggiungere una seconda data, prevista sempre nel Castello di Udine. I biglietti per il nuovo appuntamento saranno messi in vendita da domani e si prevede un'altra grande affluenza. La musica di Tony Pitony continua a catturare l’attenzione di molti appassionati, desiderosi di ascoltarlo dal vivo.

Sono andati sold out in un mese i biglietti per il concerto di Tony Pitony del 20 giugno in Castello a Udine. Così ne è stata aggiunta un'altra, nella stessa location del precedente, il 22 giugno. L'emergente artista siciliano, che fonde diversi generi musicali uniti dall'irriverenza e dall'essere fuori dagli schemi, ha registrato in pochissimi mesi oltre 50 milioni di ascolti solo su Spotify e quasi 30 milioni di views su Youtube, conquistando sin da subito il pubblico e la critica, che lo ha già paragonato a Elio e le storie tese e ai mitici Skiantos. Tony Pitony esplora e sovverte gli stereotipi legati alla sessualità, all'identità di genere e alla narrazione storica, affermandosi come un artista gender fluid che privilegia l'ispirazione autentica rispetto alle logiche di mercato.🔗 Leggi su Udinetoday.it

CULO - TonyPitony & Marco Castello | LIVE ACOUSTICS

