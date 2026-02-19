Thomas Partey nuove accuse di violenza sessuale per l’ex Arsenal | ecco cosa emerge finora

Thomas Partey, ex giocatore dell’Arsenal, è al centro di nuove accuse di violenza sessuale, emerse nelle ultime settimane. Le denunce arrivano da una donna che sostiene di essere stata aggredita dall’atleta durante un incontro privato. Finora, il calciatore ha negato ogni addebito, ma la procura ha avviato un’indagine approfondita. La vicenda si sta sviluppando in tribunale, dove si attendono ulteriori testimonianze e prove. La situazione di Thomas Partey si fa sempre più intricata e rischia di avere ripercussioni sul suo futuro.

Napoli, riecco McTominay! Conte ritrova il suo fedelissimo, e per il rinnovo. Juve, Spalletti sposa la via della rivoluzione: in 8 possono essere fatti fuori! Rashford infiamma l’asse Barcellona-Manchester United: i blaugrana vogliono riscattarlo ma.Spuntano due ostacoli nell’affare! Torino, il Ramadan cambia le gerarchie dei granata? Baroni al lavoro per gestire la situazione con un precedente Moviola Bodo Glimt Inter, i giornali si dividono ma è bufera su Siebert: il gol di Esposito era da annullare? Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino dell’Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà operarsi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Thomas Partey, nuove accuse di violenza sessuale per l’ex Arsenal: ecco cosa emerge finora Nuove accuse di violenza sessuale per Thomas Partey: cosa sappiamo finoraThomas Partey è stato accusato di violenza sessuale, una notizia che ha scosso il mondo dello sport. Nuove accuse di stupro per Thomas Partey: il giocatore del Villarreal, imputato per sei casi di violenzaUn nuovo capitolo si apre nel caso di Thomas Partey. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nuove accuse di stupro per Thomas Partey: l’ex Arsenal andrà a processo; Nuove accuse di stupro per Thomas Partey: il giocatore del Villarreal, imputato per sei casi di violenza; Ancora guai per Thomas Partey: altre due accuse di stupro per l'ex Arsenal; Thomas Partey, l’ex Arsenal accusato di presunta violenza sessuale. Cosa sappiamo. Thomas Partey, nuove accuse di violenza sessuale per l’ex Arsenal: ecco cosa emerge finoraCaso Thomas Partey: l’ex Arsenal accusato di presunta violenza sessuale. Le informazioni disponibili La posizione giudiziaria di Thomas Partey si fa ancora più complessa. Il centrocampista del Villarr ... calcionews24.com Nuove accuse di stupro per Thomas Partey: il giocatore del Villarreal, imputato per sei casi di violenzaAncora bufera su Thomas Partey, centrocampista ghanese del Villarreal su cui sono piovute due nuove denunce per violenza sessuale risalenti al tempo in ... fanpage.it Thomas Partey, centrocampista ghanese, è stato incriminato con sette accuse di stupro e una di aggressione sessuale, legate a denunce risalenti al 2020. Ha dichiarato di non essere colpevole e dovrà comparire in tribunale il 13 marzo Il processo è fissato facebook Una quarta donna ha accusato Thomas Partey di stupro. In precedenza, era stato assolto da simili accuse provenienti da altre tre donne. x.com