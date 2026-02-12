Nuove accuse di stupro per Thomas Partey | il giocatore del Villarreal imputato per sei casi di violenza

Un nuovo capitolo si apre nel caso di Thomas Partey. Il centrocampista del Villarreal si trova nuovamente sotto accusa per sei casi di violenza sessuale, risalenti ai tempi in cui giocava all’Arsenal. Le denunce sono arrivate nelle ultime settimane e stanno facendo discutere tutto il mondo del calcio. La vicenda si fa sempre più complessa e rischia di avere conseguenze pesanti per il giocatore.

Ancora bufera su Thomas Partey, centrocampista ghanese del Villarreal su cui sono piovute due nuove denunce per violenza sessuale risalenti al tempo in cui giocava nell'Arsenal. In totale i pensatissimi capi d'accusa sono saliti a 6: Partey è in libertà vigilata e può giocare per concessione del giudice, in attesa del processo.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Thomas Partey Accuse Caso Partey: nuove accuse di stupro per l’ex Arsenal La situazione di Thomas Partey si fa ancora più complicata. Nuove accuse di stupro per l’attore britannico Russel Brand Recenti accuse di stupro e aggressione sessuale sono state rivolte all’attore britannico Russel Brand. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Thomas Partey Accuse Argomenti discussi: L'abisso delle bestie, file su Epstein: nuove accuse di abusi rituali su bambini e cannibalismo; Epstein, nuove ombre su David Copperfield: l'isola privata, le foto con Ghislaine e le indagini del 2007 (poi archiviate). L'Fbi: Avevano un rapporto molto stretto; Norvegia, in manette il figlio della principessa ereditaria prima del processo stupro. Lei è negli Epstein fi…; Arrestato prima del processo per stupro il figlio della principessa di Norvegia: Ha aggredito una donna con un coltello. Ancora guai per Thomas Partey: altre due accuse di stupro per l'ex ArsenalNuovi problemi giudiziari per Thomas Partey. Dopo che lo scorso luglio era emerso che l’attuale centrocampista del Villarreal era stato accusato. tuttomercatoweb.com Russell Brand: nuove accuse di stupro e violenza sessuale da Scotland YardScotland Yard ha formalizzato il 23 dicembre 2025 due nuove accuse contro Russell Brand: un capo di imputazione per stupro e uno per aggressione sessuale, a seguito di nuove denunce. Le imputazioni, ... it.blastingnews.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.