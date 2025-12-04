Trailer di the night agent stagione 3 prepara una caccia mortale
anticipazioni e trama di The Night Agent stagione 3. La nuova stagione di The Night Agent presenta un trailer che immersa gli spettatori in un contesto di crescente tensione, con Peter Sutherland costretto nuovamente a tornare sul campo dopo gli eventi della seconda stagione. La narrazione si concentra su un giovane agente del Tesoro, coinvolto in un’indagine complicata che rischia di svelare una rete internazionale di criminalità. la trama e il ruolo di peter sutherland. La missione di Peter si concentra sull’individuazione di un agente fiscale svanito in circostanze misteriose, dopo aver ucciso il suo superiore. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
