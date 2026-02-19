TG Green 19 febbraio – Terna i consumi elettrici salgono del 4,1% a gennaio 2026

Terna ha confermato che i consumi elettrici in Italia sono aumentati del 4,1% a gennaio 2026, a causa di un maggiore utilizzo di energia nelle abitazioni e nelle industrie. La crescita riflette il ritorno alla normalità dopo le restrizioni e un clima più freddo rispetto allo scorso anno. Nel frattempo, il sistema ‘Sim’ del Ministero dell’Ambiente permette di monitorare meglio le emergenze climatiche, mentre il paese ha migliorato il suo punteggio nei negozi per la consegna di rifiuti elettronici, passando da zero a uno.

I nuovi dati di Terna sui consumi elettrici raccontano di un aumento del 4,1% a gennaio di quest'anno, la prevenzione e la gestione dell'emergenza clima nel nuovo sistema 'Sim' del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, l'Italia promossa nell'1 contro zero nei negozi per la consegna rifiuti elettronici. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana.