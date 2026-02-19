Terremoto e fragilità sismica le Marche sono al terzo posto in Italia

Il terremoto di gennaio ha causato preoccupazione nelle Marche, che si posizionano al terzo posto in Italia per fragilità sismica. Durante il mese, sono stati registrati 1.339 eventi sismici dalle stazioni della Rete Sismica Nazionale, con una media di circa 43 scosse al giorno. Il numero di terremoti è aumentato rispetto a dicembre 2025, riflettendo una maggiore attività sismica nella regione. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, mentre le comunità locali si preparano ad affrontare possibili future scosse.

Ancona, 19 febbraio 2026 – Sono stati 1339 gli eventi registrati dalle stazioni della Rete Sismica Nazionale dall’1 al 31 gennaio 2026, un numero in aumento rispetto all’ultimo mese del 2025, con una media che risale da 39 a circa 43 terremoti al giorno, valore simile a quello degli eventi localizzati mensilmente nel 2025. Caduta Libera, il campione Giovanni vince ancora dopo il bacio porta fortuna di Isobel: in tasca già 191mila euro I dati di gennaio: 45 terremoti di magnitudo pari o superiore a 3. Dei 1339 eventi registrati, 231 terremoti hanno avuto una magnitudo pari o superiore a 2.0 e ben 45 eventi magnitudo pari o superiore a 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Terremoto e fragilità sismica, le Marche sono al terzo posto in Italia Fragilità sismica, le Marche al terzo posto in Italia. Il punto su ricostruzione e prevenzione nell'incontro promosso dall'Ordine degli IngegneriLe Marche occupano il terzo posto in Italia per fragilità sismica, a causa di un aumento delle scosse registrate nelle ultime settimane. Leggi anche: Ricostruiti terremoto e tsunami in Liguria del 1887: “Rivalutare pericolosità sismica in Italia” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Terremoto sulla montagna pistoiese, la scossa all’ora di pranzo; Lieve scossa di terremoto nel Parmense: epicentro a Langhirano; Terremoto Calabria di 5.1 avvertito anche in Sicilia e a Malta. Stop ai treni sulla linea jonica. Fragilità sismica nell'ultimo ventennio, Marche al terzo postoA gennaio 2026 la Rete Sismica Nazionale ha registrato 1.339 eventi sismici, con una media di 43 terremoti al giorno: in rialzo rispetto ai 39 di dicembre 2025 e in linea con i valori medi dell'anno s ... ansa.it Fragilità sismica: le Marche al terzo posto in Italia. Ad Ancona la riflessioneDall’ultimo Rapporto Ance-Cresme 2023, emerge un ampio monitoraggio su oltre due decenni di fragilità sismica italiana ... centropagina.it “Mi hanno tolto l’aria con una frase. Mi hanno detto che forse non potrò diventare madre. Non è stata solo una diagnosi. È stato un terremoto. Una crepa improvvisa dentro tutto ciò che avevo sempre dato per scontato. Quando una malattia entra nella tua vita n facebook