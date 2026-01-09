Percorsi per l’abilitazione nella scuola secondaria 2025 26 si potrà presentare domanda di partecipazione in più Università?
Per i percorsi di abilitazione nella scuola secondaria 2025/26, è possibile presentare domanda di partecipazione a più Università. Le Università hanno già pubblicato i bandi per il terzo ciclo dei percorsi abilitanti, in attesa dell’approvazione del decreto MUR, prevista a breve. Questo permette ai candidati di valutare diverse opportunità e scegliere l’istituzione più adatta alle proprie esigenze, rispettando le scadenze e le procedure indicate nei singoli bandi.
Le Università stanno proponendo i nuovi BANDI per il terzo ciclo dei percorsi abilitanti relativi all'anno accademico 202526, nelle more del decreto MUR di attivazione, atteso comunque a breve. L'articolo Percorsi per l’abilitazione nella scuola secondaria 202526, si potrà presentare domanda di partecipazione in più Università? . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
