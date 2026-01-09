Percorsi per l’abilitazione nella scuola secondaria 2025 26 si potrà presentare domanda di partecipazione in più Università?

Per i percorsi di abilitazione nella scuola secondaria 2025/26, è possibile presentare domanda di partecipazione a più Università. Le Università hanno già pubblicato i bandi per il terzo ciclo dei percorsi abilitanti, in attesa dell’approvazione del decreto MUR, prevista a breve. Questo permette ai candidati di valutare diverse opportunità e scegliere l’istituzione più adatta alle proprie esigenze, rispettando le scadenze e le procedure indicate nei singoli bandi.

