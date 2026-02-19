Tempesta atlantica Pedro in arrivo | le conseguenze

La tempesta atlantica Pedro ha colpito l’Europa centro-occidentale, causando piogge intense e raffiche di vento. La causa principale è l’azione di una vasta depressione che si sposta dal Nord Atlantico verso il continente. In Italia, le regioni settentrionali hanno già visto allagamenti e alberi caduti, mentre le previsioni indicano che il maltempo si estenderà anche al Centro nei prossimi giorni. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione per prevenire eventuali disagi. La perturbazione continuerà a provocare condizioni avverse in tutto il Paese.

“L'ennesima tempesta atlantica, denominata Pedro, sta interessando l'Europa centro-occidentale e anche l'Italia, con il maltempo in intensificazione al Nord e progressivamente al Centro” - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che prosegue - “proprio sulle regioni settentrionali la neve cade a quote collinari ma a tratti fin sul fondovalle sulle Alpi. Venerdì rovesci e temporali interesseranno essenzialmente il medio versante Adriatico e il Sud, mentre altrove il tempo andrà migliorando. Attenzione ancora una volta al vento, che soffierà forte dapprima di Scirocco e Libeccio, poi di Maestrale e Grecale, con raffiche anche di oltre 70-80kmh in particolare al Centrosud; a tratti forte al Nordovest e lungo la cerchia alpina nel corso di venerdì” Nel weekend torna l'alta pressione - “Si cambierà completamente registro nel weekend, con il ritorno dell'anticiclone che porrà uno stop a questa lunga sequenza di perturbazioni atlantiche” - prosegue Ferrara di 3bmeteo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

“Tempesta Pedro in arrivo”. Piogge torrenziali e neve in Italia, allerta meteo in nove regioni: ecco doveUna tempesta chiamata Pedro sta attraversando l’Italia, portando intense piogge e neve.

Pioggia e neve in arrivo in Italia, le previsioni meteo per la settimana AtlanticaDa Nord a Sud, l’Italia si prepara a vivere una settimana di cambiamenti meteo.

