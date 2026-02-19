Tempesta atlantica Pedro in arrivo | le conseguenze
La tempesta atlantica Pedro ha colpito l’Europa centro-occidentale, causando piogge intense e raffiche di vento. La causa principale è l’azione di una vasta depressione che si sposta dal Nord Atlantico verso il continente. In Italia, le regioni settentrionali hanno già visto allagamenti e alberi caduti, mentre le previsioni indicano che il maltempo si estenderà anche al Centro nei prossimi giorni. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione per prevenire eventuali disagi. La perturbazione continuerà a provocare condizioni avverse in tutto il Paese.
“L'ennesima tempesta atlantica, denominata Pedro, sta interessando l'Europa centro-occidentale e anche l'Italia, con il maltempo in intensificazione al Nord e progressivamente al Centro” - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che prosegue - “proprio sulle regioni settentrionali la neve cade a quote collinari ma a tratti fin sul fondovalle sulle Alpi. Venerdì rovesci e temporali interesseranno essenzialmente il medio versante Adriatico e il Sud, mentre altrove il tempo andrà migliorando. Attenzione ancora una volta al vento, che soffierà forte dapprima di Scirocco e Libeccio, poi di Maestrale e Grecale, con raffiche anche di oltre 70-80kmh in particolare al Centrosud; a tratti forte al Nordovest e lungo la cerchia alpina nel corso di venerdì” Nel weekend torna l'alta pressione - “Si cambierà completamente registro nel weekend, con il ritorno dell'anticiclone che porrà uno stop a questa lunga sequenza di perturbazioni atlantiche” - prosegue Ferrara di 3bmeteo.🔗 Leggi su Napolitoday.it
“Tempesta Pedro in arrivo”. Piogge torrenziali e neve in Italia, allerta meteo in nove regioni: ecco doveUna tempesta chiamata Pedro sta attraversando l’Italia, portando intense piogge e neve.
Pioggia e neve in arrivo in Italia, le previsioni meteo per la settimana AtlanticaDa Nord a Sud, l'Italia si prepara a vivere una settimana di cambiamenti meteo.
Meteo, tempesta Pedro in transito. Venti a 100 km/h, piogge intense e neveFase di maltempo con piogge diffuse, a tratti anche intense, dapprima al Centro-Nord e poi anche al Sud; abbondanti nevicate sulle Alpi. Venti tempestosi ... meteo.it
Meteo: tempesta Pedro in arrivo! Maltempo e rischio nubifragi: ecco doveUna nuova tempesta (nominata Pedro dallo storm naming europeo) si abbatte sull'Italia tra domani (19 febbraio) e venerdì 20 con maltempo severo. meteo.it
TEMPESTA PEDRO: NUOVO PEGGIORAMENTO SULL’ITALIA Una nuova perturbazione atlantica attraverserà il Paese tra giovedì 19 e venerdì 20 febbraio, riportando condizioni di instabilità diffuse dopo una breve pausa. Dinamica Ingresso del fronte f facebook
