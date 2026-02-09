Da Nord a Sud, l’Italia si prepara a vivere una settimana di cambiamenti meteo. Pioggia e neve sono in arrivo, con condizioni che interesseranno tutta la penisola. Le temperature scenderanno e le perturbazioni si sposteranno lentamente, portando maltempo su molte regioni. Le autorità invitano alla prudenza, soprattutto nelle zone più a rischio di nevicate e allagamenti.

Le ultime previsioni meteo sull’Italia danno in arrivo pioggia e neve. La seconda settimana di febbraio sarà una settimana “Atlantica”, caratterizzata da perturbazioni su tutta l’Europa, incluso ovviamente il nostro Paese. Per quanto riguarda le temperature, invece, è atteso un temporaneo e ulteriore aumento a partire da mercoledì. Previsioni meteo della settimana, pioggia e neve in Italia Le previsioni meteo in Italia per lunedì 9 febbraio Le previsioni meteo in Italia per martedì 10 febbraio Le previsioni meteo in Italia per mercoledì 11 febbraio Previsioni meteo della settimana, pioggia e neve in Italia In base alle previsioni meteo degli esperti di 3Bmeteo, in Italia è attesa una settimana “Atlantica”, con ancora pioggia, altra neve in montagna e venti che potranno essere a tratti forti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pioggia e neve in arrivo in Italia, le previsioni meteo per la settimana Atlantica

