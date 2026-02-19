Il governo ha deciso di rinviare l’introduzione della tassa sui minipacchi, inizialmente prevista per luglio. La proposta di bloccarla definitivamente si sta discutendo nel Parlamento, con un’ipotesi di inserimento nel decreto fiscale che arriverà a breve. La questione più complicata riguarda la compatibilità di questa tassa con le regole dell’Unione Europea, che ancora non sono chiare. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi delle prossime settimane, mentre le aziende attendono una risposta definitiva.

Per il contributo da due euro sui minipacchi in arrivo da Paesi extra Ue introdotto dall’ultima manovra si fa sempre più concreta l’idea di uno slittamento, che dovrebbe preludere a una sua abolizione per lasciar spazio al dazio europeo da tre euro in vigore dal prossimo 1° luglio. Ma la strada per arrivarci deve ancora prendere una forma definita, in un quadro che fatica a chiarirsi del tutto. La questione del rinvio a luglio del contributo è tornata ad animare le discussioni intorno al Milleproroghe. L’emendamento del Pd sul tema è fin qui inciampato nel fatto che «non è stato possibile reperire le occorrenti risorse finanziarie nel quadro del decreto legge», come ha spiegato alle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Tassa sui minipacchi, prima il rinvio a luglio e poi l’ipotesi di stop

