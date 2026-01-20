Magic | The Gathering ha annunciato il Secret Lair della serie TV di Fallout

Wizards of the Coast ha annunciato il nuovo Secret Lair dedicato alla serie TV di Fallout, in collaborazione con Bethesda Softworks. Questo set speciale, intitolato Secret Lair x Fallout Rad Superdrop, propone carte ispirate a personaggi e scene emblematiche del franchise. La collaborazione unisce l’universo di Magic: The Gathering con l’immaginario di Fallout, offrendo ai fan un’opportunità unica di integrare due mondi iconici in una collezione esclusiva.

Wizards of the Coast, in collaborazione con Bethesda Softworks, ha annunciato il Magic: The Gathering Secret Lair x Fallout Rad Superdrop con una serie di drop Secret Lair ispirati a personaggi e momenti iconici del franchise Fallout. Dal 1997, i giocatori hanno viaggiato attraverso indimenticabili lande desolate post-nucleari e distopiche, rese vive dai giochi di Fallout. Ora, Magic: The Gathering celebra l’incredibile eredità della serie e l’ultima stagione della serie televisiva di Amazon Prime, mettendo in mostra il meglio di Fallout. Tra i punti salienti figurano un viaggio nella destinazione preferita dai fan, New Vegas, un tributo agli effetti imprevedibili che l’avvelenamento da radiazioni provoca su chiunque (e qualunque cosa) e una celebrazione dello show di Amazon Prime, con Lucy, Maximus e naturalmente Il Ghoul, il tutto arricchito da speciali meccaniche in stile Magic che si adattano alle loro personalità uniche. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Fallout, la seconda stagione della serie TV ha fatto crescere i numeri dei giochiLa seconda stagione della serie TV Fallout, trasmessa su Prime Video, ha suscitato un aumento dell’interesse verso i videogiochi del franchise.

