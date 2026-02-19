T-mobile manager punisce dipendente per uso 84% di t-life app

Un manager di T-Mobile ha sanzionato un dipendente perché ha trascorso l’84% del suo tempo lavorativo sull’app T-Life, una piattaforma per monitorare le attività. La decisione deriva da una politica interna che valuta le performance in base all’utilizzo di questa app. Il lavoratore ha dedicato molte ore alla consultazione di dati e report, al punto da superare i parametri stabiliti dall’azienda. La vicenda mette in discussione il metodo di valutazione delle prestazioni attraverso strumenti digitali e il modo in cui vengono gestiti i dipendenti.

l'analisi esamina una controversia interna a un grande operatore statunitense legata all' app t-life e alle metriche di performance imposte al personale. emerge come la transizione digitale influenzi le dinamiche nei punti vendita, con ripercussioni concrete sui dipendenti e sulle loro attività quotidiane. l'attenzione è focalizzata sui criteri di valutazione, sulle tensioni tra obiettivi aziendali e realtà operativa, senza introdurre elementi non supportati dai fatti. t-mobile e t-life: contesto della strategia digitale. nell'ambito di una strategia digitale rivolta sia ai clienti sia al personale, l'azienda ha promosso l'uso diffuso dell' app t-life come cardine di una trasformazione interna.