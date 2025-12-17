sos salute aiuti ai meno abbienti le cure con la banca delle visite

L'iniziativa delle Stelle Manzoniane, promossa dalla Croce Verde di Bosisio Parini, rappresenta un gesto di solidarietà dedicato ai meno abbienti. Con il supporto di volontari e sostenitori, questa quarta edizione ha portato assistenza sanitaria attraverso la Banca delle Visite, creando un esempio di generosità e vicinanza comunitaria.

Un firmamento di stelle sempre più luminose, come la cometa di Natale. Sono le Stelle Manzoniane: i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini e tutti i sostenitori che hanno partecipato alla quarta edizione delle Stelle manzoniane appunto. È una cena benefica per finanziare sia la Banca delle Visite, tramite cui regalare visite ed esami specialistici a chi non può permetterseli, sia per aiutare i bambini sostenuti dagli operatori di Missione Bambini. Sono stati più di 500 gli ospiti per una sessantina di aziende aderenti. Grazie alla raccolta fondi dello scorso Natale, i volontari di Croce Verde, in partnership con Banca delle Visite, hanno donato 378 prestazioni di visite, esami e diagnostica specialistica ai cittadini fragili del territorio, ma anche più di 100 elettrocardiogrammi gratuiti. Ilgiorno.it

