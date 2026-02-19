Sud Corea l’ex presidente Yoon condannato all’ergastolo

L’ex presidente sudcoreano Yoon Sul Yeol ha ricevuto una condanna all’ergastolo perché ha cercato di dichiarare la legge marziale. La corte di Seul ha giudicato che le sue azioni nel tentativo di mantenere il potere rappresentano un grave rischio per la stabilità del paese. Durante il processo, sono stati presentati documenti che mostrano le sue intenzioni di usare misure straordinarie per controllare la situazione politica. La sentenza ha suscitato molte reazioni tra i politici e i cittadini sudcoreani.

Il tribunale distrettuale di Seul ha condannato l'ex presidente Yoon Sul Yeol all'ergastolo per aver tentato di dichiarare la legge marziale. Lo riporta l'agenzia Yonhap. I procuratori speciali avevano chiesto di applicare la pena di morte, presente nel Paese, ma bloccata da una moratoria dal 1997. La sentenza. «Per quanto riguarda l'imputato Yoon Suk Yeol, il reato di aver diretto un'insurrezione è accertato», ha dichiarato il giudice Ji Gwi-yeon della Corte distrettuale centrale di Seul leggendo il verdetto. «La Corte ritiene che l'intenzione fosse quella di paralizzare l'assemblea per un periodo considerevole», ha continuato il giudice.