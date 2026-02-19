Sud Corea ergastolo all’ex presidente Yoon Suk Yeol | Cercò di instaurare una dittatura nel 2024

L’ex presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha ricevuto una condanna all’ergastolo, accusato di aver cercato di instaurare una dittatura nel 2024. La causa risale all’uso della legge marziale che, secondo i giudici, avrebbe tentato di consolidare il suo potere in modo autoritario. La sentenza arriva dopo un lungo processo in cui sono emersi dettagli sulle decisioni prese durante il suo mandato. Yoon ha sempre negato ogni accusa, ma il tribunale ha ritenuto dimostrato il suo coinvolgimento in azioni anticonstitutionali. La vicenda ha suscitato molte reazioni nel paese.

L’ex presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol è stato condannato all’ ergastolo dal tribunale distrettuale centrale di Seul per aver imposto nel paese la legge marziale nel dicembre 2024. Il giudice Jee Kui-youn ha dichiarato Yoon colpevole di ribellione, per aver mobilitato esercito e polizia nel tentativo di prendere illegalmente il controllo dell’Assemblea Nazionale a maggioranza liberale, per poi arrestare avversari politici e instaurare, così, un potere incontrollato e autoritario per un periodo di tempo “considerevole”. Yoon, con tutta probabilità, presenterà ricorso in appello contro la sentenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sud Corea, ergastolo all’ex presidente Yoon Suk Yeol: “Cercò di instaurare una dittatura nel 2024” Corea del Sud, la procura chiede che l’ex presidente Yoon Suk-yeol sia condannato a morteIn Corea del Sud, la procura ha richiesto la condanna a morte per l'ex presidente Yoon Suk-yeol, segnando un momento importante nel procedimento giudiziario. L’ex presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, dichiarato colpevole di abuso di potereL’ex presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, è stato condannato per abuso di potere, intralcio alla giustizia e falsificazione di documenti, in relazione a un tentativo di introdurre la legge marziale nel 2024. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Corea del Sud, l'ex presidente Yoon condannato all'ergastolo; Corea del Sud, ergastolo all’ex presidente Yoon Suk-yeol; Corea del Sud, l'ex presidente Yoon è colpevole di insurrezione: condannato all'ergastolo; Corea del Sud: Yoon Suk Yeol condannato all'ergastolo. Corea del Sud, l'ex presidente Yoon è colpevole di insurrezione: condannato all'ergastoloL’ex presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol, messo in stato d’accusa nel 2024 dopo aver fatto precipitare il Paese in una crisi costituzionale dichiarando la legge marziale, è stato riconosciuto ... msn.com Corea del Sud, ex presidente Yoon condannato all’ergastolo(Adnkronos) – Un tribunale sudcoreano ha condannato all’ergastolo l’ex presidente Yoon Suk Yeol, ritenendolo colpevole di aver guidato un’insurrezione quando, nel 2024, dichiarò improvvisamente la leg ... sassarinotizie.com L’Asia ti aspetta con Costa Serena Scopri il fascino di Giappone, Corea del Sud e Cina con due itinerari esclusivi. 1–12 Giugno 2026 Sud Corea – Giappone – Cina 12 giorni / 11 notti 7–18 Ottobre 2026 Giappone – Sud Corea 12 giorni / 11 notti Templi facebook A casa con mamma e papà: in Italia quattro under 30 su cinque vivono con i genitori (peggio solo in Sud Corea) x.com