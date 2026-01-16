L’ex presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol dichiarato colpevole di abuso di potere

L’ex presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, è stato condannato per abuso di potere, intralcio alla giustizia e falsificazione di documenti, in relazione a un tentativo di introdurre la legge marziale nel 2024. La decisione evidenzia le implicazioni legali e politiche di questa vicenda, che ha suscitato attenzione sia a livello nazionale che internazionale. La sentenza rappresenta un momento significativo nel contesto della giustizia e della trasparenza politica nel paese.

L'ex presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, è stato dichiarato colpevole di abuso di potere, intralcio alla giustizia e falsificazione di documenti in relazione al suo fallito tentativo di introdurre la legge marziale nel 2024. Questo è il primo dei verdetti emessi in quattro processi legati al suo clamoroso decreto di legge marziale. Sebbene di breve durata, la decisione ha gettato il Paese nel caos, scatenando proteste mentre i parlamentari si precipitavano all'Assemblea nazionale per ribaltare la decisione di Yoon. L'accusa ha chiesto una pena detentiva di 10 anni per questa serie di accuse.

