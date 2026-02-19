Su Tv2000 la Via Crucis da Gerusalemme ogni venerdì
Il 20 febbraio, Tv2000 ha iniziato a trasmettere in diretta la Via Crucis dalla Via Dolorosa di Gerusalemme, guidata dai frati francescani. Questa scelta nasce dalla volontà di avvicinare gli spettatori alla tradizione religiosa, offrendo un momento di riflessione durante la Quaresima. La trasmissione avviene ogni venerdì, permettendo di seguire il cammino di Gesù attraverso le strade antiche di Gerusalemme. La diretta si propone come un modo per vivere più intensamente questa celebrazione.
Dal 20 febbraio Tv2000 trasmette ogni venerdì di Quaresima la Via Crucis dalla Via Dolorosa di Gerusalemme, presieduta dai frati francescani. ROMA – A partire da venerdì 20 febbraio, Tv2000 propone ogni venerdì di Quaresima alle ore 11 la Via Crucis dalla Via Dolorosa di Gerusalemme, presieduta dai frati francescani della Custodia di Terra Santa. Un appuntamento che permette ai telespettatori di unirsi spiritualmente al cammino che ripercorre i passi di Gesù verso il Calvario, nel cuore dei luoghi santi. La trasmissione è realizzata in collaborazione con il Christian Media Center, che cura le riprese e la diffusione delle celebrazioni dalla Terra Santa, offrendo un’occasione di preghiera e meditazione profondamente legata alla tradizione francescana. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Leggi anche: Rivoluzione silenziosa film trama cast e fore in onda su tv2000
Da Roma a Melbourne, la via crucis di Musetti: sei stop in un anno e mezzoMatteo Musetti attraversa un anno e mezzo difficile, tra infortuni e sconfitte.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Terra Santa: su Tv2000 la via Crucis da Gerusalemme; Una Via Crucis ecologica per la Quaresima 2026: preghiera e impegno per la Casa comune; Facoltà Teologica: al via due corsi su vocazione e preghiera con suor Anna Maria Borghi e mons. Claudio Stercal; Parrocchie trentine solidali su Tv2000 stasera.
Su Tv2000 ogni venerdì di Quaresima la via Crucis da GerusalemmeA partire da venerdì 20 febbraio, Tv2000 trasmette la Via Crucis dalla Via Dolorosa a Gerusalemme ogni venerdì di Quaresima alle ore 11, presieduta dai frati francescani della Custodia di Terra Santa. lafedelta.it
Quaresima: Tv2000, al venerdì Via Crucis da Gerusalemme presieduta da frati francescani della Custodia di Terra SantaA partire dal 20 febbraio, Tv2000 trasmetterà la Via Crucis dalla Via Dolorosa a Gerusalemme ogni venerdì di Quaresima alle 11, presieduta da frati francescani della Custodia di Terra Santa. La trasmi ... agensir.it
Si informa la comunità che questa sera la messa non verrà celebrata... Domani celebrazione e via Crucis (tempo permettendo) facebook
Via Crucis da #Gerusalemme, presieduta dai frati francescani della Custodia di #TerraSanta. Dal #20febbraio, ogni venerdì di Quaresima ore 11.00 Su @TV2000it (canale 28) In streaming su #Play2000 x.com