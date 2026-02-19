Su Tv2000 la Via Crucis da Gerusalemme ogni venerdì

Il 20 febbraio, Tv2000 ha iniziato a trasmettere in diretta la Via Crucis dalla Via Dolorosa di Gerusalemme, guidata dai frati francescani. Questa scelta nasce dalla volontà di avvicinare gli spettatori alla tradizione religiosa, offrendo un momento di riflessione durante la Quaresima. La trasmissione avviene ogni venerdì, permettendo di seguire il cammino di Gesù attraverso le strade antiche di Gerusalemme. La diretta si propone come un modo per vivere più intensamente questa celebrazione.

Dal 20 febbraio Tv2000 trasmette ogni venerdì di Quaresima la Via Crucis dalla Via Dolorosa di Gerusalemme, presieduta dai frati francescani. ROMA – A partire da venerdì 20 febbraio, Tv2000 propone ogni venerdì di Quaresima alle ore 11 la Via Crucis dalla Via Dolorosa di Gerusalemme, presieduta dai frati francescani della Custodia di Terra Santa. Un appuntamento che permette ai telespettatori di unirsi spiritualmente al cammino che ripercorre i passi di Gesù verso il Calvario, nel cuore dei luoghi santi. La trasmissione è realizzata in collaborazione con il Christian Media Center, che cura le riprese e la diffusione delle celebrazioni dalla Terra Santa, offrendo un’occasione di preghiera e meditazione profondamente legata alla tradizione francescana. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

