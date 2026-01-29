Da Roma a Melbourne la via crucis di Musetti | sei stop in un anno e mezzo

Matteo Musetti attraversa un anno e mezzo difficile, tra infortuni e sconfitte. Dopo aver raggiunto il suo miglior ranking, il numero 5 del mondo si è fermato sei volte, spesso costretto a lasciare il campo nel bel mezzo di battaglie dure. Le continue problematiche fisiche hanno rallentato la sua ascesa, ma lui non molla e cerca di tornare in forma.

Ancora un ritiro da due set sopra contro Novak Djokovic, per Lorenzo Musetti. Era successo a Parigi 2021, quando tutto il mondo scoprì tutto il talento dell'azzurro, sempre contro il fuoriclasse serbo. In quel caso Lollo si ritirò poi al quinto set. Quasi cinque anni dopo la storia si ripete. Non un caso isolato, per Musetti, quello del Roland Garros nel 2021, come soprattutto gli ultimi due anni ci hanno mostrato. Il numero 5 del mondo ha molte volte alzato bandiera bianca, spesso nel mezzo a battaglie feroci, con tanti guai fisici che hanno frenato la sua crescita, comunque molto evidente negli ultimi due anni nonostante tutto.

