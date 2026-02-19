Striscia la Notizia ultima puntata il 19 febbraio con Vieri e Matri

Vieri e Matri sono protagonisti dell’ultima puntata di “Striscia la Notizia” il 19 febbraio, dopo un litigio con le rispettive compagne. La trasmissione ha deciso di mettere alla prova i calciatori con un test di coppia, coinvolgendo anche Costanza Caracciolo e Federica Nargi. La puntata si concentra sulle dinamiche tra i partner, con momenti di confronto e improvvisi colpi di scena. La scena si svolge in un ambiente domestico, dove i giocatori cercano di risolvere le tensioni in modo originale.

Striscia la notizia sarà in onda questa sera con l'ultima puntata di questo esperimento in prima serata del programma di Antonio Ricci. Gli ascolti non sono stati esaltanti, la scorsa settimana ha raggiunto 1.773 milioni di spettatori con 11.7% di share. Nell'ultima puntata del 19 febbraio di Striscia la Notizia Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ci saranno diversi ospiti e tanti servizi, tra cui la consegna del Tapiro d'oro ad Andrea Pucci da parte di Valerio Staffelli. Il comico era stato annunciato da Carlo Conti come co-conduttore del Festival di Sanremo ma ha rinunciato dopo le polemiche che sono nate sui social. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, la brutta notizia dopo l'ultima puntata di Striscia la Notizia: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti hanno appreso che il loro contratto con Striscia la Notizia non sarà rinnovato, dopo l'ultima puntata andata in onda giovedì 12 febbraio 2026.