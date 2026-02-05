Giorno del Ricordo 2026 | a Laterina Pergine Valdarno la storia dell’esilio giuliano-dalmata attraverso le due valigie di Dino Radolovich

Oggi a Laterina Pergine Valdarno si sono tenute le celebrazioni per il Giorno del Ricordo 2026. La città ha ricordato le vicende dell’esilio giuliano-dalmata attraverso le storie di Dino Radolovich e le sue due valigie, simbolo di un passato che ancora vive nelle testimonianze di chi ha vissuto quegli eventi. La manifestazione ha attirato cittadini, studenti e storici, tutti interessati a mantenere viva la memoria di quegli anni difficili.

Arezzo, 05 febbraio 2026 – In occasione delle celebrazioni per il Giorno del Ricordo 2026, il Comune di Laterina Pergine Valdarno promuove un appuntamento di grande valore storico e testimoniale. Sabato 7 febbraio, alle 16.00, la Sala Consiliare di Palazzo Guinigi a Laterina ospiterà la presentazione del libro autobiografico “Due valigie in tutto” di Dino Radolovich. Il volume ripercorre la vicenda dell’autore e della sua famiglia, costretti nel 1947 a lasciare Marzana, nei pressi di Pola, portando con sé solo l’essenziale racchiuso in due valigie. Un percorso lungo e complesso, che attraversò diversi centri di raccolta in Italia fino all’arrivo al Campo Profughi di Laterina, dove Radolovich visse tra il 1957 e il 1960. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giorno del Ricordo 2026: a Laterina Pergine Valdarno la storia dell’esilio giuliano-dalmata attraverso le “due valigie” di Dino Radolovich Approfondimenti su Laterina Pergine Valdarno Laterina Pergine Valdarno, scontro sulla SR69: due feriti in ospedale Pellegrinaggio civile a Fossoli e Carpi: grande partecipazione per l’iniziativa del Comune di Laterina Pergine Valdarno Un gruppo di cittadini di Laterina Pergine Valdarno ha visitato Fossoli e Carpi in un pellegrinaggio civile. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Laterina Pergine Valdarno Argomenti discussi: Giorno del Ricordo 2026; Giorno del Ricordo 2026; Giorno del ricordo 2026; Cerimonia Giorno del Ricordo 2026. Giorno del Ricordo 2026: eventi e commemorazioni in Friuli Venezia GiuliaMartedì 10 febbraio 2026, alle ore 10.00, si terrà a Redipuglia la cerimonia commemorativa in occasione del Giorno del Ricordo 2026, promossa dalla Lega Nazionale – Sezione di Monfalcone, con il ... girofvg.com Giorno del Ricordo 2026: le iniziative per ricordare la tragedia delle foibe e dell’esodo degli italiani da Istria, Fiume e DalmaziaTra gli appuntamenti istituzionali da ricordare: domenica 8 febbraio al Duomo di San Lorenzo, la Messa del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata; giovedì 5 ... live.comune.venezia.it Ponticino in lutto, muore folgorato un 48enne, padre di famiglia. E’ morto a 48 anni, folgorato da una scarica elettrica, Maurizio Di Costanzo, originario di Napoli, ma residente a Ponticino nel comune di Laterina Pergine Valdarno (Arezzo). Le circostanze della t facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.