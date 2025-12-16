Affari Tuoi la stoccata di Stefano De Martino a Gerry Scotti | Anche qui facciamo cultura

Durante la puntata di Affari Tuoi del 16 dicembre, Stefano De Martino ha rivolto una stoccata a Gerry Scotti, sottolineando come anche in questa trasmissione si faccia cultura. L'evento ha distinto la puntata, offrendo un momento di confronto e riflessione tra i protagonisti del programma.

Quella in onda martedì 16 dicembre, per Affari Tuoi, è stata una puntata decisamente diversa dal solito. Il merito è di una concorrente spumeggiante e spigliata come una vera professionista e, ancor di più, di un’ospite speciale: nonna Maria, in collegamento video da casa. Le dinamiche di gioco si fanno nuove, ma c’è una cosa che non cambia mai: la rivalità tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, colpito a distanza da una pungente battuta del conduttore Rai. Ad Affari Tuoi arriva nonna Maria. Affari Tuoi non è mai stato così avvincente. Il gioco Rai assomiglia a un varietà grazie a Sonia Figliuolo, pacchista della puntata del 16 dicembre, in arrivo da Picierno a rappresentare la Basilicata. Dilei.it

