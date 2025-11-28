Domani 29 novembre magnifico bacio della Luna a Saturno | a che ora e come vederlo dall'Italia

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sera del 29 novembre nei cieli d'Italia sarà visibile una splendida congiunzione astrale tra la Luna e Saturno. Ecco a che ora e come vedere il fenomeno astronomico, l'ultimo bacio celeste del mese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

