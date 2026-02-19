Dal 1° gennaio 2026, lo Stato ha deciso di far pagare lo Spid, causa il cambio di policy. Per evitare costi, molti cittadini possono usare la Carta d’identità elettronica (Cie), già disponibile presso gli uffici comunali e le poste. Questa soluzione permette di accedere ai servizi online senza dover pagare, ma richiede una semplice registrazione. La Cie diventa così un’opzione valida per chi preferisce evitare spese e vuole mantenere l’accesso digitale senza complicazioni. La procedura per ottenerla è abbastanza semplice e immediata.

Dal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito, ma c’è un’alternativa. C’è tempo fino al 19 marzo per candidarsi al 16° concorso pubblico per il reclutamento. Sul podio pizzoccheri, risotto giallo e cotoletta: ecco i piatti preferiti durante le Olimpiadi . Novate milanese avvia il procedimento di variante parziale al Piano di Governo del Territorio (Pgt) e assoggettabilità Vas La Giunta Comunale del comune di Novate milanese, con proprio atto n.25 del 10022026, ha. Spari in una casa di corte, due uomini in fin di vita a Brugherio, in. Lezioni sospese in via precauzionale all’Istituto tecnico commerciale “Gino Zappa” di Saronno dopo la caduta. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Spid a pagamento, l’alternativa gratuita c’è, è la Carta d’identità elettronica, ecco come fare

Leggi anche: Spid a pagamento: CIE alternativa gratuita, ecco come funziona e i livelli di sicurezza per l’identità digitale.

SPID Poste a Pagamento: l'Unica Alternativa GRATIS che Funziona

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.