Spid a pagamento l’alternativa gratuita c’è è la Carta d’identità elettronica ecco come fare
Dal 1° gennaio 2026, lo Stato ha deciso di far pagare lo Spid, causa il cambio di policy. Per evitare costi, molti cittadini possono usare la Carta d’identità elettronica (Cie), già disponibile presso gli uffici comunali e le poste. Questa soluzione permette di accedere ai servizi online senza dover pagare, ma richiede una semplice registrazione. La Cie diventa così un’opzione valida per chi preferisce evitare spese e vuole mantenere l’accesso digitale senza complicazioni. La procedura per ottenerla è abbastanza semplice e immediata.
Dal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito, ma c'è un'alternativa.
Il pagamento dello SPID, in particolare quello di Poste Italiane, prevede un costo annuale di circa 6€ dal secondo anno, pagabile online sul portale {Link: posteid.poste.it https://www.poste.it/posteid} o in un ufficio postale comunicando il codice fiscale. Il rinnov - facebook.com facebook