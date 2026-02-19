Spid a pagamento ecco le alternative per chi non vuole pagare il canone annuo
Nel 2016, il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) è stato introdotto per facilitare l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione. Tuttavia, ora alcune persone devono pagare un canone annuale, creando disagi a chi preferisce evitarlo. Per chi non vuole spendere, sono disponibili alternative gratuite o metodi alternativi di autenticazione. Queste soluzioni consentono di accedere ai servizi pubblici senza costi aggiuntivi, offrendo comunque un modo semplice e sicuro per interagire con le istituzioni. Quali sono le opzioni più pratiche per gli utenti?
Nato nel 2016, lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale) ha contribuito a semplificare di molto i rapporti che intercorrono tra i cittadini e la pubblica amministrazione: con uno strumento agevole, alla portata di tutti, sono stati resi sicuri gli accessi agli sportelli telematici della PA. Il servizio è sempre stato gratuito. Ma tra la fine del 2025 e il 2026 molti provider hanno reso a pagamento i loro Spid, portando molti utenti a guardarsi intorno per cercare soluzioni alternative e più economiche. Lo Spid ha contribuito a diffondere l'identità digitale. Il debutto ufficiale dello Spid è datato 2016.
Spid di Poste a pagamento: quanto costa, chi deve pagare (e chi no) ed entro quando. Le alternative gratis? Eccole
Lo Spid di Poste Italiane diventa a pagamento, ma non per tutti. Chi deve pagare, quanto costa e quali sono le alternative
