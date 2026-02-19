Nel 2016, il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) è stato introdotto per facilitare l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione. Tuttavia, ora alcune persone devono pagare un canone annuale, creando disagi a chi preferisce evitarlo. Per chi non vuole spendere, sono disponibili alternative gratuite o metodi alternativi di autenticazione. Queste soluzioni consentono di accedere ai servizi pubblici senza costi aggiuntivi, offrendo comunque un modo semplice e sicuro per interagire con le istituzioni. Quali sono le opzioni più pratiche per gli utenti?

Nato nel 2016, lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale) ha contribuito a semplificare di molto i rapporti che intercorrono tra i cittadini e la pubblica amministrazione: con uno strumento agevole, alla portata di tutti, sono stati resi sicuri gli accessi agli sportelli telematici della PA. Il servizio è sempre stato gratuito. Ma tra la fine del 2025 e il 2026 molti provider hanno reso a pagamento i loro Spid, portando molti utenti a guardarsi intorno per cercare soluzioni alternative e più economiche. Lo Spid ha contribuito a diffondere l’identità digitale. Il debutto ufficiale dello Spid è datato 2016. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spid a pagamento, ecco le alternative per chi non vuole pagare il canone annuo

Spid di Poste a pagamento: quanto costa, chi deve pagare (e chi no) ed entro quando. Le alternative gratis? EccoleA partire da quest'anno, Poste Italiane addebita un costo annuale per l'accesso allo SPID, il sistema di identità digitale.

Lo Spid di Poste Italiane diventa a pagamento, ma non per tutti. Chi deve pagare, quanto costa e quali sono le alternativeDa gennaio 2024, lo Spid di Poste Italiane diventa a pagamento, ma non per tutti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.