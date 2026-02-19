Atp Doha oggi Sinner-Mensik | orario e dove vedere la sfida

Jannik Sinner affronta oggi Jakub Mensik alla partita decisiva per le semifinali dell’Atp Doha. La sfida si svolge in un momento importante per il giovane tennista italiano, che cerca di avanzare per la prima volta in carriera in questa fase del torneo. Mensik, che ha superato con fatica i turni precedenti, ha eliminato l’inglese Choiski e il cinese Zhang, dimostrando una buona forma. La partita si gioca alle 14:00 e sarà visibile su Eurosport. La vittoria potrebbe cambiare il suo percorso nel torneo.

Doha, 19 febbraio 2026 - A dividere Jannik Sinner dall'accesso per la prima volta in carriera alla semifinale dell'Atp Doha c'è Jakub Mensik, reduce dalle affermazioni ai danni dell'inglese Jan Choiski, che si è arreso solo al terzo set (6-7, 6-2, 6-4), e del cinese Zhizhen Zhang, ko 6-3, 6-2. Per quanto concerne l'azzurro invece, alle sue spalle ci sono due prove di forza offerte contro l'altro ceco Tomas Machac, eliminato con un 2-0 (6-1, 6-4), e dell'australiano Alexei Popyrin, sconfitto anche lui 2-0 (6-3, 7-5). Questa sarà il primo confronto in assoluto fra Sinner e il classe 2005 Mensik, numero 6 del seeding e 16 del mondo.