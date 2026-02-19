S’incastra la mano nell’impastatrice | 32enne rischia l’amputazione

Un uomo di 32 anni si è ferito accidentalmente mentre puliva un’impastatrice, rischiando di perdere la mano. La sua mano si è incastrata nella macchina, provocando ferite profonde. Si è subito attivato l’intervento dei soccorsi, che hanno cercato di liberarlo in fretta. La situazione è apparsa critica fin da subito, con i medici che valutano se sarà possibile evitare l’amputazione. L’incidente si è verificato in una piccola azienda di produzione alimentare, dove la presenza di macchinari per la lavorazione è quotidiana.

Un attimo di distrazione, poi l'incubo. Il giovane è stato elitrasportato d'urgenza al Santa Chiara. In corso gli accertamenti su macchinario e sicurezza Un attimo di distrazione durante le operazioni di pulizia, poi l'urlo, l'allarme e la corsa contro il tempo. È stato soccorso in elicottero e trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento il giovane di 32 anni rimasto coinvolto in un grave incidente sul lavoro all'interno di un hotel a Campo Carlo Magno, sopra Madonna di Campiglio. L'uomo, impiegato in cucina, avrebbe riportato un serio trauma alla mano, con il rischio concreto di amputazione di alcune dita.