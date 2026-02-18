Economia l’Ars avvia lo sblocco di 1,85 miliardi di avanzo per investimenti e sviluppo

L’Ars ha approvato una delibera che sblocca 1,85 miliardi di avanzo per investimenti e sviluppo. La decisione deriva dalla cancellazione del Fondo per le anticipazioni di liquidità, prevista dalla legge di bilancio nazionale. Questo passo permette alla Sicilia di usare quei fondi per migliorare le infrastrutture e sostenere le imprese locali. La misura mira a favorire progetti di crescita e rafforzare l’economia regionale. La Regione ora può pianificare interventi concreti senza ulteriori vincoli di bilancio.

Via libera alla cancellazione del Fondo per le anticipazioni di liquidità prevista dalla legge nazionale. La Regione punta a rafforzare crescita e opere pubbliche L'Assemblea regionale siciliana ha approvato la delibera che avvia la cancellazione del Fondo per le anticipazioni di liquidità, misura prevista dalla legge di bilancio nazionale. L'operazione consentirà alla Regione di migliorare il proprio risultato di amministrazione di 1,85 miliardi di euro in sede di rendiconto 2025. "Il mio governo – afferma il presidente della Regione Renato Schifani – ha deciso di aderire alla possibilità offerta dalla manovra nazionale, grazie alla quale potremo destinare ulteriori risorse alla spesa per investimenti e opere pubbliche, dando un nuovo impulso alla crescita economica regionale.