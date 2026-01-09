Federazione regionale degli agronomi e dei forestali Giuseppe Iacono è il nuovo presidente

Giuseppe Iacono è stato eletto nuovo presidente della Federazione regionale degli agronomi e dei forestali della Sicilia. Il Consiglio si è ufficialmente insediato dopo le elezioni che hanno rinnovato i Consigli degli Ordini delle nove province siciliane, segnando un momento importante per la professione in regione.

Si è ufficialmente insediato il Consiglio della Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia, a seguito delle elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini delle nove province siciliane. Giuseppe Iacono è stato eletto presidente, Aurora Ursino. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Centonze nuovo presidente della Federazione agronomi e forestali della Puglia Leggi anche: Luca Mocci è il nuovo presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali di Perugia La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Agronomi, forestali, periti agrari e Regione a confronto a Elmas sulle criticità del settore -. Agronomi, forestali, periti agrari e Regione a confronto a Elmas sulle criticità del settore - Organizzato dai dottori Agronomi e dai dottori Forestali della provincia di Cagliari, si è tenuto oggi a Elmas un convegno alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura, Francesco Agus. msn.com

Associazione Dottori Scienze Agrarie Forestali Novara e VCO - Come recita lo Statuto “ l’Associazione è indipendente e aderisce alla Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali ( FIDAF – Roma) e può accogliere l’adesione anche degli iscritti agli Ordini ... verbanianotizie.it

Conaf vota la Carta di Roma: Agronomi e Forestali tra rigenerazione e intelligenza artificiale - Il XIX Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, con un atto di indirizzo fondamentale per il futuro della professione: l'Assemblea dei Presidenti ha approvato la Carta di Roma ... adnkronos.com

Federscherma Puglia - Comitato Regionale Federazione Italiana Scherma - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.