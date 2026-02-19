Si ricomincerà a cercare Sara Pedri

Il Commissariato del Governo di Trento ha dato il via libera per riprendere le ricerche di Sara Pedri, scomparsa nel marzo 2021 in val di Non. La decisione arriva dopo mesi di attesa e si basa su nuovi elementi emersi nelle indagini. Gli investigatori pianificano di utilizzare tecniche investigative più avanzate e di coinvolgere anche unità cinofile. La famiglia della donna attende con speranza notizie concrete. Le operazioni riprenderanno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di trovare eventuali tracce della 31enne di Forlì.

Si tornerà a cercare Sara Pedri. La notizia di queste ore è il via libera giunto dal Commissariato del Governo di Trento per una nuova sessione di ricerche della 31enne di Forlì scomparsa quasi cinque anni fa (era il marzo 2021) in val di Non. Le operazioni di ricerca erano state sospese l’ultima nel 2024. Se ancora non c’è una data certa per le nuove ricerche, è comunque importante il fatto che la richiesta di Emanuela, la sorella di Sara – sin dal primo istante in prima linea per il suo ritrovamento – è stata accolta. Le ricerche si torneranno a concentrare nei pressi del lago di Santa Giustina, già battuto ampiamente in passato seppur senza i risultati sperati.🔗 Leggi su Trentotoday.it Sara Pedri, riprendono le ricerche: a 5 anni dalla scomparsa si torna a sondare il lagoIl 4 marzo 2021, Sara Pedri scompare nel nulla a Forlì, e ora le ricerche riprendono dopo cinque anni, con nuove esplorazioni nel lago vicino alla città. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: ? Erano ferme da due anni, ora ripartono le ricerche di Sara Pedri; Pagelle Napoli-Roma: c’è lo spirito di squadra, c’è la voglia di non mollare mai, in salsa verdeoro; News Juve, Pedullà sgancia la bomba: Spalletti…; Koné si riprende la Roma | Gasperini lancia il piano Champions contro la Cremonese. Via libera alle nuove ricerche per Sara Pedri: autorizzazione arrivata dal Commissariato del Governo facebook Licenziato dopo il caso Sara Pedri, scontro sulla lettera di reintegro: il Tribunale boccia il ricorso del primario Saverio Tateo x.com