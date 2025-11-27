Musica | a Novara concerto omaggio a Lucio Battisti con gli Exodus
Sabato 29 novembre, alle 21, nuovo appuntamento con la musica dal vivo all'auditorium di via Oxilia a Novara.Sul palco torna la band Progetto Exodus per un concerto omaggio a Lucio Battisti, con l'esecuzione dei suoi più grandi successi.L'evento è organizzato dall'Aps ViaoxiliaquattrO. Ingresso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Liceo Musicale "Felice Casorati" - Novara. . Spettacolo di Arte, Musica e Danza - Concerto Finale a.s. 2024-2025 del Liceo F.Casorati di Novara #liceodellearti #spettacolodifineanno #musicadinsieme #teatrococcia #liceomusicalecasorati #liceimusicali #lice - facebook.com Vai su Facebook
Una serata omaggio a Lucio Dalla: La Quarta Luna in concerto sul palco del Rosmini - Sabato 29 novembre, alle 20,30, torna la musica dal vivo sul palco del Teatro Rosmini di Borgomanero con un concerto tributo a Lucio Dalla. Lo riporta novaratoday.it
Musica e spiritualità: a Costa di Mazzate concerto in omaggio a Maria - “Questo concerto propone un momento musicale che spazia fra brani originali e interessanti trascrizioni, ma costituisce anche un’esperienza spirituale di ascolto interiore”. Riporta bergamonews.it
Concerto omaggio a Perotti, la festa alla Cesalpino - Il 17 ottobre prossimo ci sarà ad Arezzo, all'Istituto Comprensivo Cesalpino, una giornata per Giuliana ... Si legge su lanazione.it