Questa mattina a Sanremo, il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Stefano Baleari, ha annunciato che si attiverà personalmente per sensibilizzare il palco dell’Ariston sulla frana di Niscemi in Sicilia. Una richiesta diretta, senza giri di parole, per attirare l’attenzione su un problema che rischia di passare inosservato. Baleari vuole coinvolgere anche il pubblico internazionale presente in sala e davanti alle tv.

Niscemi, 12 feb. (Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio regionale della Liguria, Stefano Baleari "sarà attivato, in prima persona, per cercare di sensibilizzare anche questo palco importante, un palco non solo nazionale, ma internazionale, su quello che è accaduto in Sicilia". Lo ha detto Antonello Aurigemma, il coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome e presidente del Consiglio Regionale del Lazio, al termine dell'incontro a Niscmi (Caltanissetta), dove si sono riuniti i Presidenti dei consigli regionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Sanremo: Aurigemma, 'sensibilizzare questo palco importante su frana Niscemi'**

