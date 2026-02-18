Meloni tuona con i giudici | Sea Watch? Senza parole Furia Salvini | decisione incredibile
Il tribunale di Palermo ha deciso di risarcire con 76mila euro la Ong Sea Watch, causando l’indignazione di Meloni e Salvini. La sentenza riguarda il blocco della nave Sea Watch 3 nel giugno 2019, dopo il gesto di Rackete, comandante che forzò il blocco navale di Guardia di Finanza e Guardia Costiera per far sbarcare 42 migranti a Lampedusa. Meloni si scaglia contro i giudici, definendo la decisione “senza parole”, mentre Salvini giudica la sentenza “incredibile”. La vicenda si accende con nuove tensioni politiche.
Il tribunale di Palermo ha stabilito che l'Ong Sea Watch venga risarcita di 76mila euro per il blocco illegittimo subito dalla nave Sea Watch 3 nel giugno del 2019 dopo il caso Rackete, la comandante che forzò il blocco navale della guardia di finanza e della guardia costiera per far sbarcare a Lampedusa 42 migranti. Lo comunica la stessa Ong: "Mentre il governo Meloni annuncia il 'blocco navale' e attacca le Ong del soccorso in mare - commenta Sea Watch - il diritto ancora una volta dà ragione alla disobbedienza civile". Per i giudici palermitani lo Stato dovrà risarcire le spese patrimoniali documentate, sostenute tra ottobre e dicembre di quell'anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
“Fermo illegittimo”, giudici: lo Stato risarcisca Sea Watch con 76mila euroIl tribunale di Palermo ha deciso che lo Stato deve pagare oltre 76mila euro a Sea Watch.
Garmin migliori orologi in offerta sconto incredibile per chi passa da pixel watch o galaxy watchGarmin ha lanciato una promozione speciale che riguarda i suoi orologi più recenti, attirando utenti di Pixel Watch e Galaxy Watch.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Meloni: Nemico dell’Italia chi manifesta contro i Giochi; Governo Meloni in ginocchio da Trump, sì al Board of Peace: l’Italia osservatore nel comitato d’affari dei dittatori; I giudici ci costringono a risarcire i clandestini | Libero Quotidiano.it; Linciaggio su Pucci E il comico perde anche la Conad | Libero Quotidiano.it.
Sea Watch, Meloni tuona con i giudici: Assurdo, senza parole. Furia Salvini: decisione incredibileIl tribunale di Palermo ha stabilito che l'Ong Sea Watch sarà risarcita di 76mila euro per il blocco ingiustamente subito dalla Sea-Watch 3 nel 2019 dopo il caso Rackete. A renderlo noto è la stessa O ... msn.com
Torna in libertà l’imam Shahin, accolto il ricorso: Meloni: Sicurezza impossibile con i giudiciMohamed Shahin è libero. E oggi rientra a Torino, la città in cui vive da oltre vent’anni. La Corte d’Appello di Torino ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati della difesa e ha disposto che ... torino.repubblica.it
Il tribunale di Palermo ha stabilito che la ong Sea Watch dovrà essere risarcita dallo Stato italiano per oltre 76mila euro per il fermo subito dalla nave SeaWatch 3 nel 2019. Al timone della nave all'epoca c'era la comandante Carola #Rackete, che il 29 giugno facebook
"Fermo illegittimo, Italia risarcisca 76mila euro a Sea Watch". Così il Tribunale di Palermo. Il caso del giugno 2019, la nave guidata da Carola Rackete #ANSA x.com