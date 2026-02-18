Meloni tuona con i giudici | Sea Watch? Senza parole Furia Salvini | decisione incredibile

Il tribunale di Palermo ha deciso di risarcire con 76mila euro la Ong Sea Watch, causando l’indignazione di Meloni e Salvini. La sentenza riguarda il blocco della nave Sea Watch 3 nel giugno 2019, dopo il gesto di Rackete, comandante che forzò il blocco navale di Guardia di Finanza e Guardia Costiera per far sbarcare 42 migranti a Lampedusa. Meloni si scaglia contro i giudici, definendo la decisione “senza parole”, mentre Salvini giudica la sentenza “incredibile”. La vicenda si accende con nuove tensioni politiche.

Il tribunale di Palermo ha stabilito che l'Ong Sea Watch venga risarcita di 76mila euro per il blocco illegittimo subito dalla nave Sea Watch 3 nel giugno del 2019 dopo il caso Rackete, la comandante che forzò il blocco navale della guardia di finanza e della guardia costiera per far sbarcare a Lampedusa 42 migranti. Lo comunica la stessa Ong: "Mentre il governo Meloni annuncia il 'blocco navale' e attacca le Ong del soccorso in mare - commenta Sea Watch - il diritto ancora una volta dà ragione alla disobbedienza civile". Per i giudici palermitani lo Stato dovrà risarcire le spese patrimoniali documentate, sostenute tra ottobre e dicembre di quell'anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

