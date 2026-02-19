Sea Watch giudici e magistrati reagiscono alle critiche di Meloni | Denigrati per una sentenza non gradita

I giudici di Palermo hanno condannato il governo italiano a risarcire Sea Watch, causando reazioni dure da parte di politici e magistrati. La decisione è arrivata dopo un procedimento legale iniziato dalla Ong tedesca, che ha accusato le autorità di aver ostacolato le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. La sentenza ha scatenato proteste ufficiali, con la definizione di “follia” e “cortocircuito” da parte di alcuni esponenti di governo. Le reazioni si sono concentrate sulla presunta ingiustizia della decisione, mentre la vicenda continua a far discutere.

"Sentenza abnorme", una "follia", un "cortocircuito". Dal governo sono arrivate critiche pesanti dopo la decisione del tribunale di Palermo di condannare i dell'Interno, dei Trasporti e dell'Economia e la prefettura di Agrigento a risarcire la Ong tedesca Sea Watch. La sentenza prevede il pagamento delle spese documentate dalla stessa organizzazione, pari a 76mila euro, oltre a 14mila euro per spese di giudizio, per i danni patrimoniali subiti dalla nave Sea Watch 3 in seguito al fermo amministrativo avvenuto dal 12 luglio al 19 dicembre del 2019, a Lampedusa.