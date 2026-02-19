Scontri Pro Pal per la Flotilla assalto a La Stampa e irruzione alle Ogr | cinque nuovi arresti e altre misure cautelari a Torino

Nella notte tra il 18 e il 19 febbraio, la polizia di Torino ha arrestato cinque persone durante un’operazione contro i gruppi pro Palestina. Le forze dell’ordine hanno fatto irruzione alle Ogr, hanno assaltato le redazioni di La Stampa e hanno affrontato i manifestanti vicini alla Flotilla. Le misure cautelari sono state disposte per fermare gli scontri avvenuti in città lo scorso autunno, coinvolgendo gruppi che hanno manifestato in modo acceso. L’operazione mira a mantenere l’ordine in una città ancora divisa su questo tema.

Operazione di polizia scattata all’alba, dopo le indagini della Digos, con dodici obblighi di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e un divieto di dimora in città A Torino, all’alba di oggi, 19 febbraio, è iniziata una nuova operazione di polizia legata alle manifestazioni pro Palestina che si sono svolte in città lo scorso autunno. Si tratta, in particolare, dei cortei in solidarietà alla Global Sumud Flotilla che ha tentato di arrivare a Gaza via mare. Alcuni di questi, erano sfociati in violenze tra scontri con le forze dell’ordine, l’irruzione all’aeroporto di Torino Caselle, una bicicletta lanciata contro i poliziotti, stazioni e strade a lungo bloccate dai manifestanti e persino l’irruzione alla sede del quotidiano torinese La Stampa.🔗 Leggi su Torinotoday.it

