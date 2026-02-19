Scontri alle manifestazioni Pro Pal per la Flotilla e assalto a La Stampa nuovi arresti e misure cautelari a Torino

Nella notte tra il 18 e il 19 febbraio, a Torino, la polizia ha effettuato nuovi arresti legati alle proteste pro Palestina dello scorso autunno. Durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno perquisito diverse abitazioni e fermato alcune persone sospettate di aver partecipato agli scontri con le forze dell’ordine e all’assalto alla sede de La Stampa. Le misure cautelari sono state disposte per prevenire ulteriori incidenti. Le indagini continuano per chiarire il coinvolgimento di ogni singolo individuo.

A Torino, all’alba di oggi, 19 febbraio, è iniziata una nuova operazione di polizia legata alle manifestazioni pro Palestina che si sono svolte in città lo scorso autunno. Si tratta, in particolare, dei cortei in solidarietà alla Global Sumud Flotilla che ha tentato di arrivare a Gaza via mare. Alcuni di questi, erano sfociati in violenze tra scontri con le forze dell’ordine, l’irruzione all’aeroporto di Torino Caselle, una bicicletta lanciata contro i poliziotti, stazioni e strade a lungo bloccate dai manifestanti e persino l’irruzione alla sede del quotidiano torinese La Stampa. L’operazione è coordinata dagli agenti della Digos, che hanno perquisito le abitazioni di diversi attivisti, molti vicini all’area autonoma.🔗 Leggi su Torinotoday.it

