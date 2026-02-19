Scontri alle manifestazioni Pro Pal per la Flotilla e assalto a La Stampa nuovi arresti e misure cautelari a Torino
Nella notte tra il 18 e il 19 febbraio, a Torino, la polizia ha effettuato nuovi arresti legati alle proteste pro Palestina dello scorso autunno. Durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno perquisito diverse abitazioni e fermato alcune persone sospettate di aver partecipato agli scontri con le forze dell’ordine e all’assalto alla sede de La Stampa. Le misure cautelari sono state disposte per prevenire ulteriori incidenti. Le indagini continuano per chiarire il coinvolgimento di ogni singolo individuo.
A Torino, all’alba di oggi, 19 febbraio, è iniziata una nuova operazione di polizia legata alle manifestazioni pro Palestina che si sono svolte in città lo scorso autunno. Si tratta, in particolare, dei cortei in solidarietà alla Global Sumud Flotilla che ha tentato di arrivare a Gaza via mare. Alcuni di questi, erano sfociati in violenze tra scontri con le forze dell’ordine, l’irruzione all’aeroporto di Torino Caselle, una bicicletta lanciata contro i poliziotti, stazioni e strade a lungo bloccate dai manifestanti e persino l’irruzione alla sede del quotidiano torinese La Stampa. L’operazione è coordinata dagli agenti della Digos, che hanno perquisito le abitazioni di diversi attivisti, molti vicini all’area autonoma.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Scontri e blocchi ferroviari alle manifestazioni Pro Pal per la Flotilla, nuovi arresti e misure cautelari a TorinoAlle prime luci del 19 febbraio, a Torino, la polizia ha effettuato un’operazione contro i partecipanti alle proteste pro Palestina di ottobre scorso.
Scontri pro Pal a Torino, scatta l’operazione “Riot”: arresti e misure cautelariDall'alba a Torino, la Polizia di Stato sta eseguendo l’operazione
Scontri tra manifestanti pro Pal e polizia a Bari
Argomenti discussi: Scontri alle manifestazioni Pro Pal per la Flotilla e assalto a La Stampa, nuovi arresti e misure cautelari a Torino; Aperta un'indagine sugli scontri alla manifestazione contro le Olimpiadi Milano Cortina: sei indagati; Piazze sotto Tensione: Le Nuove Sfide della Sicurezza nelle Manifestazioni Pro Palestina in Italia; Cortei pro Flotilla: devastate le Officine a Torino, sospesi i treni a Bologna, tensioni a Roma, bloccato il porto a Palermo.
Scontri e blocchi ferroviari alle manifestazioni Pro Pal per la Flotilla, nuovi arresti e misure cautelari a TorinoA Torino, all’alba di oggi, 19 febbraio, è iniziata una nuova operazione di polizia legata alle manifestazioni pro Palestina che si sono svolte in città lo scorso autunno. Si tratta, in particolare, d ... torinotoday.it
Scontri e disordini durante il corteo in sostegno alla Sumud Flotilla: in corso un blitz della Polizia a TorinoI fatti risalgono agli inizi di ottobre, quando alcuni manifestanti si staccarono dai percorsi previsti per le attività pro-pal e crearono disordini (alle Ogr, ma anche presso la sede di Leonardo e a ... torinoggi.it
#AnaAlcalde, la bionda spagnola che ballava sulle barche pro-Pal, ha negato gli stupri del 7 ottobre e minimizzato la strage di Sydney. Ora è nei guai facebook
#AnaAlcalde, la bionda spagnola che ballava sulle barche pro-Pal, ha negato gli stupri del 7 ottobre e minimizzato la strage di Sydney. Ora è nei guai x.com