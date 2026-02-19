Scintille tra Allegri e Fabregas | la ricostruzione dello scontro dopo Milan-Como

Durante la partita tra Milan e Como, Allegri e Fabregas sono venuti alle mani dopo un contrasto falloso. La lite è iniziata nel tunnel che porta agli spogliatoi, quando il tecnico ha rivolto parole dure al centrocampista avversario. Fabregas ha risposto con un gesto nervoso, scatenando un confronto acceso tra i due. Testimoni hanno riferito che l’episodio è durato alcuni secondi prima che venissero separati dagli assistenti. L’incidente ha fatto discutere anche sui social, con tifosi divisi tra chi difende Allegri e chi critica Fabregas.

In una serata di Serie A che ha visto il Milan pareggiare 1-1 contro il Como, la fase finale ha riservato un fuori campo che ha attirato l'attenzione più del punteggio. Il confronto tra le panchine si è trasformato in un confronto acceso tra due protagonisti tecnici: Massimiliano Allegri e Cesc Fàbregas. La tensione accumulata durante i 90 minuti ha trovato sfogo immediato al termine, trasformando il "terzo tempo" in un clima di confronto serrato e pubblico. L'episodio ha evidenziato quanto possa incidere una scintilla tra allenatori sulla lettura della partita. Durante una fase di gioco vicino alla linea laterale, un intervento di Fàbregas su Alexis Saelemaekers ha innescato una reazione veemente da parte della panchina rossonera.

