Sicilia Taormina | anziano soccorso dopo incidente con auto vicino all’ospedale San Vincenzo Indagini in corso

Questa sera a Taormina un anziano è finito con la sua auto vicino all’ospedale San Vincenzo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e ora le forze dell’ordine stanno facendo le verifiche per capire cosa sia successo. Fortunatamente, l’uomo è stato soccorso e non è in gravi condizioni.

Un anziano è precipitato con la propria auto nei pressi dell'ospedale San Vincenzo a Taormina, in Sicilia, questo pomeriggio. Miracolosamente illeso, l'uomo è stato soccorso dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Letojanni e del comando provinciale di Messina. Le cause dell'incidente sono attualmente al vaglio delle autorità. La notizia, giunta intorno alle 17:54 di oggi, 11 febbraio 2026, ha destato immediata preoccupazione nella comunità taorminese. L'immagine, seppur a scopo illustrativo, evoca la drammaticità della situazione. L'auto dell'anziano, le cui generalità non sono state rese note, è finita fuori strada precipitando in un'area adiacente all'ospedale.

